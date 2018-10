Cerca de 68 toneladas de material eletrônico e 56 mil lâmpadas. Esse foi o saldo de 15 meses de coleta de lixo no interior de Concórdia, realizada pela Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema. Na última sexta-feira, dia, 26, a equipe finalizou o trabalho nas comunidades, passando por Barra do Tigre, Barra Bonita, Canhada Funda, Pinhal, Tiradentes e Caravággio. A última coleta do ano será no dia 15 de novembro na Rua Coberta. O material poderá ser levado das 8h às 11:30h.

Os “desafios de coleta” fazem parte da campanha Lixo Zero. Ao todo foram oito mobilizações pelo interior. “O resultado foi surpreendente, o pessoal realmente entendeu a proposta e auxiliou. A quantidade de lixo que recolhemos é muito grande e acreditamos que o Poder Público fez seu papel, de dar esta oportunidade aos moradores e não deixar que todo este lixo fosse parar nos locais inapropriados”, comemora o superintendente do Fumdema, Gilberto Romani

Ele também ressalta que mais do que fazer a coleta, a campanha conseguiu conscientizar a população. “Nós visitamos as escolas e conversamos com cerca de cinco mil alunos. Percebemos que o recado foi levado até as casas e os pais recolheram os resíduos e levaram aos pontos nos dia de coleta. Mas, nós também explicamos a importância da coleta, ou seja, mostramos o poder de contaminação à natureza, causado pelo lixo, quando depositado em local inapropriado. Isso é muito importante, essa educação deve ser permanente”, avalia Romani.

Material:

No dia 15 as pessoas podem levar televisores, computadores, peças de eletrônicos, fogões, geladeiras, rádios, eletrodomésticos pilhas, baterias de celular, lâmpadas, vidros entre outros.