Um Fiat Uno, com placas de Erechim, dirigido por uma mulher, saiu da pista na manhã deste domingo, 28, no km 29 da SC-283. O veículos teve poucos estragos. A condutora deve ter perdido o controle do carro na curva, desceu ao lado da pista onde há uma vegetação baixa. O KM 29 fica na região do acesso a Itá, no sentido Concórdia a Seara.

A Polícia Militar Rodoviária, que fez o levantamento do acidente, orientou que não sejam divulgadas as placas do carro e o nome da motorista, atendendo pedido da própria condutra. Um serviço de guincho retirou o Uno do local.

(Fonte: Belos FM)