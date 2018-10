Sem vencer um jogo sequer no returno, a Associação Concordiense de Futsal está fora das oitavas de finais do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. No último jogo do returno da primeira fase, o time do técnico Clodimar Thomé perdeu para o Mafra, fora de casa, pelo placar de 3 a 1. Com o revés, foi ultrapassado pelo adversário e caiu para a nona e última colocação na tabela de classificação, sendo a única equipe eliminada da competição.



Os gols do time mafrense foram marcados por Eduardo, Lucas e Ruan. Para Concórdia, Tainan balançou as redes.