Equipamentos foram trocados no Nações e no Imigrantes.

Conforme a Justiça Eleitoral de Concórdia, duas urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em Concórdia na manhã deste domingo, dia 28, dia e votação para o segundo turno das eleições. Os equipamentos apresentaram problemas nas seções 303, do bairro Nações e 314, no Imigrantes.



De acordo com a Justiça Eleitoral, ao todo 33 urnas precisaram ser substituídas em Santa Catarina. No total, foram 88 ocorrências com os equipamentos, mas boa parte foi solucionada sem a necessidade de substituição. Além de Concórdia, esse procedimento foi feito em Araranguá, Balneário Gaivota, Braço do Norte, Brusque, Campos Novos, Canelinha, Canoinhas, Capão Alto, Capivari de Baixo, Chapecó, Criciúma, Gravatal, Guaramirim, Itapiranga, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Otacílio Costa, Palhoça, Passo de Torres, Porto Belo, Porto União, Rio do Oeste, Rio do Sul, São José e São Miguel do Oeste.



Ocorrências policiais



Em Florianópolis, um eleitor foi preso em flagrante por “violar ou tentar violar o sigilo do voto”, por meio da filmagem da sua votação com um telefone celular. O fato ocorreu no bairro Rio Vermelho, na Escola Maria Conceição Nunes.