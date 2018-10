A equipe concordiense da AAU UnC Concórdia entrou em quadra na tarde deste sábado (27), para mais um compromisso válido pela Liga Nacional 2018.

Pela frente a forte equipe paulista do Pinheiros, que assim como a equipe da AAU, vinha de uma vitória sobre o Blumenau.

O elenco comandado pelo técnico Alexandre Schneider entrou em quadra e apesar de ter iniciado a partida não tão bem como ocorreu na última quinta, diante da UNIP/SBC, soube se sobrepor na defesa, com um destaque especial para a goleira Maitê, que viveu um dia inspirado, e não decepcionou o torcedor que lotou o ginásio da UnC.



No final, um placar confortável com sete gols de vantagem (27 a 20), e a conquista da liderança na chave Sul/Sudeste da Liga.



O técnico Alexandre Schneider fez sua avaliação ao final da partida:



“No primeiro tempo pecamos um pouco em algumas ações de ataque. A defesa também não se saiu muito bem mas, a goleira Maitê teve uma bela atuação hoje. Ela vem crescendo com a nossa equipe e isso é importante. E no segundo tempo a questão defensiva falou mais alto novamente e aliada a atuação da Maitê, as ações começaram a fluir. Com isso a equipe do Pinheiros se vendo atrás do placar se precipitou em suas ações e nossos contra-ataques apareceram. Estamos muito contentes. Não esperávamos estas duas atuações tão consistentes como tivemos agora com duas equipes muito fortes”.



A equipe da AAU UnC Concórdia volta às atividades na segunda-feira e na quinta (01 nov), às 19h30, encerra esta primeira fase da competição jogando novamente em casa contra o Jofre Fraga/ES.

Com a conquista do primeiro lugar na chave a equipe concordiense conquistou o direito de disputar os jogos das oitavas de final em casa.

Segundo o técnico Alexandre Schneider:



“Estes jogos acontecerão a princípio nos dias 24 e 25 de novembro contra o segundo colocado da região Nordeste, e não será um jogo fácil. E após as semifinais e finais”.



O técnico também informou que nesta segunda (29), estará entrando em contato com a CBHb, para ver da possibilidade de, caso a equipe avance para a próxima fase, estar sediando em Concórdia a fase final.



“Vamos fazer o possível para que isso ocorra. Creio que é mais do que merecido por tudo o que a gente vem fazendo, com o nosso histórico, e com tudo o que se presenciou nestes dois jogos em termos de torcedor. Que a gente possa trazer para Concórdia e aí sim, criar um ambiente positivo para que a equipe possa buscar mais este título da Liga Nacional”.



(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)