Uma briga generalizada, seguida de ameaça a segurança resultou na apreensão de armas brancas em Concórdia. O fato aconteceu na madrugada deste domingo, dia 28, na rua Arciso Colla. A Polícia Militar foi chamada para a ocorrência.



Conforme relato dos seguranças, por causa da briga, alguns elementos foram colocados para fora de uma casa de shows. Três deles foram até o veículo, que estava estacionado nas proximidades, pegaram armas brancas e passaram a ameaçar os seguranças. Os suspeitos investiram contra os seguranças, que usaram de tonfas, espécie de cacetete para se defenderem. Os envolvidos na confusão são V.C.C, V.G.C.C e J.C.



Em depoimento à Polícia Militar, um deles disse que, dentro do estabelecimento, um outro homem teria tentado agredir a sua esposa com um soco, o que originou a confusão. Os três foram colocados para fora do local pelos seguranças, pegaram as armas brancas e tentaram retornar, mas foram impedidos pelos seguranças. Um Termo Circunstanciado foi lavrado em desfavor dos envolvidos.