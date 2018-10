Linha São Paulo e Engenho Velho se enfrentaram na tarde do sábado, dia 27, pelo Campeonato Interiorano de Concórdia. A partida valia vaga na final da Série B e o ingresso na Série A de 2019. Mesmo jogando fora, o Linha São Paulo venceu de virada por 4 a 2. A Rádio Aliança transmitiu a partida.

O jogo foi marcado pelos gols bonitos e pela virada do visitante. O Engenho Velho saiu na frente com o gol de Fernando aos três minutos de partida. No final do primeiro Felipe empatou o jogo.

As emoções foram reservadas para a segunda etapa. Aos 21 minutos, Felipe fez o segundo dele e virou o jogo, mas Bee cobrou escanteio aos 26 e fez um gol olímpico para o Engenho Velho, empatando novamente.

A tarde era do Felipe. Aos 33 minutos ele apareceu novamente na área e marcou o terceiro dele e de Linha São Paulo, que passava a frente mais uma vez. Para fechar a conta e carimbar a vaga na final da série B e a participação na A do ano que vem, Subtil encobriu o goleiro e fez o quarto gol do time visitante aos 40 da etapa final.

Na primeira partida semifinal os dois times ficaram no 1 a 1. Agora o São Paulo está na decisão e já vai preparar a equipe para a disputa da elite do Interiorano em 2019.

Registro: Mesmo sendo uma partida semifinal, com seis gols marcados, o jogo não teve muitas faltas e nenhum cartão foi mostrado pelo árbitro nos 90 minutos.