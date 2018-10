A Polícia Militar de Concórdia registrou a recuperação de dois veículos com registro de furto nas últimas horas, em Concórdia. O primeiro fato ocorreu por volta das 17h da sexta-feira, dia 26. Na ocasião, foi localizado o utilitário Chevy 500, sendo que o veículo estava estacionado em frente ao Centro Comunitário do Bairro da Gruta. Não há informação de quando o furto desse carro havia acontecido.



Conforme o Boletim de Ocorrência, registrado na Central de Polícia Civil, o carro foi localizado pelo proprietário que chamou a PM. O veículo estava destravado e sem combustível.



O segundo caso aconteceu na manhã deste sábado, dia 27, onde uma motocicleta Honda CG 150, com registro de furto, foi encontrada estacionada na 29 de Julho. A motocicleta foi reconhecida por um amigo do proprietário, que passava pelo local. O mesmo foi chamado, foi até o local e reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade. A Polícia Militar foi acionada econstatou que o farol estava fixado com fita, o velocímetro riscado e a tampa, o bocal e o tanque danificado.



Os dois veículos foram levados para a Central de Polícia Civil através do serviço de guincho.