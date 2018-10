Equipamentos serão usados para as eleições do domingo, dia 28, segundo turno.

As urnas eletrônicas que serão utilizadas no 2º turno das eleições começam a ser distribuídas aos locais de votação no começo da tarde de sábado (27), em todo o estado.



Ao todo, serão distribuídas 19.089 urnas, sendo 354 delas para justificativa do eleitor. As urnas sairão das zonas eleitorais para os 3.708 locais de votação, logo após o sorteio da Votação Paralela, agora chamada de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob Condições Normais de Uso. Nessa audiência pública, as urnas sorteadas serão substituídas por outras devidamente carregadas com dados de candidatos e eleitores. As demais serão distribuídas por um sistema de rotas, estabelecidas entre as Zonas Eleitorais e a empresa de transporte contratada através de processo licitatório.



O transporte e a entrega aos delegados de prédio de cada local de votação serão monitorados por servidores da Justiça Eleitoral, garantindo integridade ao processo. Após o término da votação, às 17h, as urnas serão recolhidas e enviadas aos cartórios eleitorais.



(Por Assessoria de Comunicação Social do TRE-SC)