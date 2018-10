A campanha Lixo Zero, lançada ano passado pela Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, faz um trabalho de coleta de resíduos sólidos e eletrônicos no perímetro urbano e nas comunidades rurais de Concórdia. É o Desafio da Coleta. Neste ano, foram programadas oito dias de mobilização. Hoje, 26 de outubro, aconteceu o último recolhimento no interior do município.



As comunidades de Barra do Tigre, Barra Bonita, Canhada Funda, Pinhal, Tiradentes e Caravággio, fizeram o descarte de uma quantidade considerável de lâmpadas, televisores, eletrodomésticos como fornos e micro-ondas, entre outros. A moradora da comunidade Barra do Tigre, Cirlene Maria Schmidt Klein, chegou ao ponto de coleta com três televisores, várias lâmpadas, sacolas com pilhas e eletrônicos de porte menor. Ao fazer a entrega, agradeceu ao superintendente do Fumdema, Gilberto Romani, por oferecer condições aos moradores rurais de descartarem os resíduos de forma correta.

No dia 15 de novembro, a campanha deste ano encerra com o Desafio da Coleta na Rua Coberta. Mais de 60 toneladas de resíduos já foram recolhidos pela Fundação e todo o material é destinado para uma empresa no Rio Grande do Sul que faz a separação e o descarte correto do lixo.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)