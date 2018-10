Evento será realizado no fim deste mês, em Concórdia.

UnC recebe Psicóloga do Red Canids

De 29 a 31 de outubro o Campus de Concórdia sedia a Semana Acadêmica dos cursos de Educação Física e Psicologia. O evento contará com palestras, oficinas e roda de conversa com profissionais de renome nacional e internacional das duas áreas.



Entre os destaques, está a presença da psicóloga Alessandra Dutra, dia 29/10. Alessandra tem 23 anos de atuação na área esportiva, é Psicóloga do Red Canids; Coordenadora do Departamento de Preparação Mental do Comitê Olímpico Brasileiro (COB); Integrante da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina de Handebol, Campeã Mundial em 2013.

(Fonte: Camila Fachi/Ascom/UnC)