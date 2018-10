Competição aconteceu na África do Sul, nos últimos dias.

Bombeiros de Concórdia em 6º no Mundial de Trauma

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia conquistou a sexta colocação na categoria gerla, no Encontro Mundial de Trauma, que foi realizado na África do Sul. A competição, que reuniu corporações de todo o planeta, aconteceu na cidade de Cape Town, nos últimos dias. Da corporação de Concórdia participaram Luiz Benini e Maicol Oro.

O objetivo do evento é aprimorar técnicas e fazer intercâmbio com profissionais de outras corporações, visando aprimorar técnicas de resgate de vítimas de acidentes com traumas.