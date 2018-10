No último fim de semana ocorreu a abertura do 23º Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Lindóia do Sul. A primeira rodada aconteceu no sábado, no campo de Linha XV de Novembro. Nas disputas, o Botafogo venceu o Náutico por 01 a 00 e o Ipiranga ganhou de 12 a 01 do time da Chapeação do Neguinho/Alto Acídio.



No domingo, o Juventus/Restaurante Somariva venceu por 04 a 01 a equipe da Construtora Benini e o México venceu por 06 a 00 o Pecuária Tombini.



A próxima rodada ocorre neste sábado (27), no Estádio Romano Sandrin, às 14h. O Internacional joga com o México e o Flor da Serra enfrenta o Botafogo.



Em seguida, acontece a disputa da Copa Regional de Sêniores. O time da DME/Ser Juventude joga com o time do Santa Cruz.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul).