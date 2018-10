A Rádio Aliança estará dando uma cobertura especial também neste domingo de segundo turno das eleições 2018. Durante todo o dia, a partir das 8h, haverá boletins de vários pontos da cidade com a equipe de jornalismo da emissora informando e orientando para a movimentação de eleitores, da Justiça Eleitoral e das autoridades de segurança. Também haverá correspondentes em toda a região.

A partir das 16h30, a cobertura será direta e ininterrupta com as últimas movimentações de eleitores nos locais de votação, balanço do processo e a apuração paralela a partir das 17h. A Rádio Aliança estará presente nos principais locais de votação em Concórdia para apuração dos números do segundo turno e para votação. No estúdio, também serão informados os números paralelos em nível de Santa Catarina e do Brasil.

A cobertura do próximo domingo vai até às 20h.