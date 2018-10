A obra de revitalização da rua Tancredo de Almeida Neves, subida para o Parque de Exposições, vem apresentando inúmeros problemas, desde sua fase final, lá em 2016. Apesar de estar há alguns anos execução, a obra ainda não foi oficialmente entregue a Prefeitura de Concórdia. Isso somente ocorrerá, quando o trecho estar definitivamente em conformidade com o contrato de execução. Por apresentar problemas na massa asfáltica, já por três oportunidades a via passou por fresagem e por duas vezes teve os buracos fechados, o que não ocorreu recentemente, mesmo com as notificações ao fornecedor, que já sofreu a rescisão do contrato em meados deste ano.



Como não recebeu ainda obra, a Administração Municipal não pode intervir na via, mas já deu todos os encaminhamentos possíveis para que a empresa contratada, a Dallagnol Engenharia, cumpra com seus compromissos, já que tem a responsabilidade técnica dos trabalhos. Nesta sexta-feira, 26, a Secretaria de Urbanismo e Obras oficiou a empresa, dando prazo máximo de três dias úteis para que os buracos abertos, sejam fechados.



No decorrer de 2017 e deste ano, várias notificações foram feitas à empresa, inclusive a rescisão do contrato, pelo não cumprimento de suas cláusulas. Mesmo assim, em 31 de agosto de 2018, a Dallagnol Engenharia protocolou um ofício junto a prefeitura, informando que independentemente da rescisão contratual, a empresa faria os reparos na via, já na semana seguinte. O período se alongou, mas no início desde mês foram feitas as fresagens, nos trechos apontados com problemas na camada asfáltica. A empresa abriu, mas até então não fechou os buracos, alegando algumas dificuldades, dentre elas, as condições do tempo.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)