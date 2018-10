A CDL Concórdia e as centenas de empresas participantes do Show de Prêmios do Comércio de Concórdia realizaram na manhã desta sexta-feira, dia 26, em frente à sede da entidade o terceiro sorteio da campanha considerada a maior já promovida pela classe lojista e empresarial no município.

Na ocasião foram sorteadas 51 vale-compras, 40 de R$500 e mais 11 de R$1 mil. O valor da premiação poderá ser gasto nas empresas participantes. De acordo com um dos sortudos do vale de R$1 mil, João Vitor Canton, que inclusive é de Ipumirim e comprou na Cia Center, o comércio de Concórdia está de parabéns. “Realizamos com frequência compras na cidade, pela variedade e bom atendimento. Preenchi vários cupons na Cia Center e em outros estabelecimentos. Fiquei surpreso e contente com essa notícia maravilhosa para o fim de semana um ótimo presente. Agora é continuar comprando e ficar torcendo”.

“Quando criamos essa campanha de 2018 pensamos em valorizar o maior número de clientes possíveis razão de ser das empresas e ainda as nossas centenas de empresas associadas que assim ampliam suas possibilidades de efetivar vendas e alavancar os seus negócios o ano todo. A medida que os sorteios foram acontecendo sentimos o comércio fortalecido pois as pessoas pedem os cupons e querem participar”, avalia um dos diretores de campanha, Gabriel Sabino.

Encerrando essa terceira parte o foco da campanha será nas vendas de Natal com o último sorteio marcado para o dia 27 de dezembro uma quinta-feira no fim da tarde também em frente à sede. “Em dezembro vamos trabalhar firme ao lado dos empresários em busca de bons resultados com as tradicionais vendas de Natal e festas de fim de ano. Com planejamento e divulgação acreditamos no poder deste trabalho em conjunto entre entidade, empresas e os consumidores que sabem da importância de comprar no comércio local para assim movimentarem a nossa economia”, ressalta o presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel.

Em novembro a entidade também incentiva a campanha Black Friday que será na sexta-feira, dia 23 com o comércio podendo funcionar até às 22h. Para envolver as empresas a partir da próxima semana será disponibilizada uma campanha de divulgação para os associados sem custos através do site da entidade.

Confira a lista completa dos ganhadores:

Vale-compras de R$500

Antonio Tadeu Walginski

Rua Albino Suzin

Supermercado Zat

Daiane Silva

Alto Boa Esperança

Pittol Calçados

Jacir Pereira

Travessa Suruis

Caitá Supermercados

Iracema Ribeiro da Silva

Rua Benjamin Furlan

Lucimone Modas

Rafael Gustavo Mangold

Seara/SC

Loja do Real

Fabiano Gadler

Rua Equador

Laleska Modas

Jenifer Gabriela Cassol Gerhardt

Linha Rigon

Leve Calçados

Adir de Jesus dos Santos Lima

Santo Antônio

Cia Center

Adriana Inhaia

Rua dos Abacateiros,

Pittol Calçados

Jarlei Marcos Zimmerman

São Cristóvão

Pittol Calçados

Embalagens Concórdia

Rua Marechal Deodoro

Caitá Supermercados

Kemily da Silva

Travessa Amazonas

Loja Lang

Jucéia Santos Ribeiro

Rua Jacob Selbach

Caitá Supermercados

Graciela Forner Malakowski

Loteamento Lorenzetti

Pittol Calçados

Rubem Weckwert Vieira

Rua Calixto Ruviaro

Supermercado Zat

Vanessa Baú

Rua Marechal Deodoro

Lorenci Modas

Volmar De Cesaro

Travessa José Reali

Caitá Supermercados

Roseni Rocha Ramos

Travessa Francisco Bacchi

Caitá Supermercados

Arlete Lindner

Rua Tancredo de Almeida Neves

Caitá Supermercados

Igor Afonso Simioni

Linha Pinhal

Cia Center

Lilian Guimarães

Rua Rafael Missio

Supermercado Zat

Carmen Lucia Cella

BR 153, KM 98 – Vila Jacob Biezus

Nova Móveis e Eletro

Adelina Galdina

Rua Bandalise Paese

Caitá Supermercados

Carla Andreia Simão Muller

Palmitos/SC

Bec Equipamentos

Alice Devens

Rua Amantino Furlanetto

Zat Supermercados

Janilse Vivan

Rua José Venâncio Finger

Caitá Supermercados

Dariele de Almeida Chaves

Rua Gerson Fries

Pittol Calçados

Bernardo Boll

Peritiba/SC

Compretudo Supermercado

Jeri Adriano Hoch

Arabutã/SC

Cia Center

Sidneia Daniela Wedig

Rua Romano Anselmo Fontana

Pittol Calçados

Artur Fernando Keller Lohmann

Irani/SC

Compretudo Supermercados

Clara Grezele Espirt

Rua Dr. Maruri

Pittol Calçados

Sonia F. de Moura

Travessa Angico

Imperial Supermercados

Cleci Sant’ana Bachi

Seara/SC

Compretudo Supermercado

Eduarda L. C. Kunz

Travessa do Girassol

Mercado Chaplin

Luiza Maria Fuster

Rua Ianomanis

Caitá Supermercados

Valciandro Dilvo da Silva

Rua Isidoro Maito

Imperial Supermercados

Maria Bernardete Poletto Lorenzetti

Barra Bonita

Loja do Real (A5)

Renilce Restelato Chiocca

Rua Paraíba

Pittol Calçados

Anderson de Abreu

Chapecó

Compretudo Supermercado

Vale-compras de R$1 mil

Armelindo R. de Mattos

Linha Aparecida

Compretudo Supermercado Ltda

Luzia Rauber Dahmer

Rua Luiz Delfino

Lucimone Modas

Roseli Sartori

Linha São Paulo

Pittol Calçados

João Vitor Canton

Ipumirim/SC

Cia Center

Leonardo Zanfonatto

Linha Salete

New Point Informática

Ademar Ackermann

Rua Antônio Milhoreto

Caitá Supermercados

Roni Peruzzo

Linha Quintino

Cia Center

Michele R. dos Santos

Itá /SC

Cia Center

Danilo Ritter

Rua Batista Fidolusi

Caitá Supermercados

Ivanir Bandeira Sbaraini

Rua Mauro Matiollo

Caitá Supermercados

Jennifer Belotto

Rua Oswaldo Zandavalli

Caitá Supermercados

Vendedor (a) Contemplado Vale de R$ 500,00: Jaqueline Krug Pereira Lazzari

Zat Supermercados

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)