Cinco caminhonetes equipadas com cesta aérea foram entregues para suprir as necessidades das equipes de emergência da Agência Regional de Concórdia. Com isso, cumpriu-se uma etapa do planejamento de renovação da frota para período 2015/2018, atendendo ainda à ação do Plano de Resultados ANEEL, que prevê a renovação de veículos para as bases operacionais.

Essas caminhonetes vão impactar diretamente na manutenção dos indicadores DEC e FEC dentro dos limites regulatórios. “A renovação da frota oferece, prioritariamente, mais segurança, mais eficiência na prestação do serviço e mais redução de custos com manutenção e combustível”, aponta o gerente regional, Jairo Antonio da Silva

Com os novos veículos, a Celesc também dá um salto em relação à idade média da frota. No final de 2011 o tempo de utilização dos veículos da empresa era, na média, de 9,3 anos. No final de 2017, esse tempo cai para 4,8 anos. Esse critério, associado à questão das características de cada região do Estado, priorizou a distribuição dos veículos entre as Agências Regionais.

O resultado da renovação da frota deve representar baixa de R$ 1milhão em custos de manutenção de veículos em 2018. O presidente Cleverson Siewert destacou a importância desta ação. “A Celesc merece comemorar o desempenho que vem alcançando com as ações de eficiência operacional. A grande maioria dos nossos indicadores tem apresentado melhoria e a forma como esses resultados vêm sendo alcançados demonstra o compromisso da empresa com a a sustentabilidade”.

Fonte: ASCOM Celesc