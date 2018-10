Iniciando a reta final da primeira fase da Liga Nacional de Handebol feminino, a equipe concordiense da AAU UnC Concórdia recebeu em seus domínios na noite desta quinta (25), a equipe paulista da UNIP/São Bernardo do Campo.



Em quadra nada mais que as atuais campeãs e vice-campeãs da Liga 2017.



E como sempre, a partida foi eletrizante, onde o placar se movimentava gol a gol sem nenhum lado abrir uma vantagem confortável.

Tanto que o primeiro tempo as donas da casa venceram com apenas dois gols de vantagem (10 a 08).



No período final a equipe visitante chegou a virar o placar por um gol de vantagem, mas, em noite inspirada da defesa da AAU, as donas da casa souberam manter a concentração e novamente voltaram a mandar no jogo.



Somente nos minutos finais da partida é que a AAU conseguiu abrir uma vantagem um pouco mais confortável e conquistou uma importante vitória com quatro gols de vantagem (25 a 21), garantindo momentaneamente o primeiro lugar na chave Sul/Sudeste da competição.



O técnico Alexandre Schneider ao final da partida elogiou o seu elenco:



“Foi uma vitória consistente. Vínhamos de dois jogos irregulares realizados no Paraná, onde a equipe em certos momentos se perdia e essa instabilidade fez com que a gente até corresse o risco de vir de lá com um resultado negativo. E hoje não. A equipe conseguiu se manter equilibrada, independente dos momentos de pressão que nós tivemos. E o fator que no final fez a diferença foi a defesa. A defesa forte nos deu a tranquilidade maior nas ações ofensivas. E nesse aspecto a equipe hoje foi muito bem”.



Para sábado o técnico espera a mesma concentração da equipe, quando enfrentará a equipe do Pinheiros/SP, que também venceu nesta noite de quinta a equipe catarinense de Blumenau (25 a 24).

Segundo Schneider, mesmo com a classificação garantida para a próxima fase da Liga, nada de baixar a guarda:



“Queremos garantir o primeiro lugar na fase de classificação. E vencendo o Pinheiros no sábado, garantimos esse primeiro lugar. Então é a mesma determinação e a mesma força, pois será um jogo tão difícil quanto hoje”.



O técnico também elogiou muito a torcida concordiense que participou do início ao fim do jogo, e espera que no sábado o ginásio da UnC volte a estar novamente lotado.



A partida contra o Pinheiros/SP inicia às 16h, com entrada gratuita e, terá a transmissão pela página do Facebook da Universidade do Contestado (www.facebook.com/universidadedocontestado)

Fonte: Marcos Terras/AAU