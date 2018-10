Partida será realizada na noite do sábado, dia 27

ACF enfrenta Mafra valendo a classificação para os playoffs do estadual

Neste sábado (27) a equipe concordiense entra em quadra para uma batalha contra a equipe de Mafra, e terá como palco o ginásio Wilson Buch às 20h30min em Mafra, em caso de empate a ACF estará classificada.

Após a semana de treinos a equipe finaliza a preparação nesta sexta-feira (26), e viaja no sábado rumo a cidade de Mafra para o confronto. A ACF possui 11 pontos e ocupa a 8ª posição, já a equipe de Mafra segue em 9º com 10 pontos, fazendo com que um simples empate a equipe concordiense conquiste a classificação para os playoffs.

“A preparação para este foi intensa e muito boa, a equipe sabe da importância da partida e um resultado positivo nos garante a vaga para os playoffs, então é preciso minimizar os erros, para que possamos realizar um jogo equilibrado, só assim alcançaremos nossa classificação”, destacou Roger, goleiro da ACF.

A ACF em 2018 tem o patrocínio master da Prefeitura Municipal de Concórdia, FMEC, Passarela Supermercados, Sicredi, Unimed, Oral Sin, Pão de Alho Texano, Viero Móveis, Apti Alimentos, Tirol, Clanel Uniformes e Umbro. Também são patrocinadores IACC Tecnologia em Construção, Rações Bolly, Aquafast Produtos de Higiene e Limpeza, Rolpar Parafusos e Rolamentos, Varela Outdoor e Gráfica Nova Print.

Foto: Ricardo Artifon/Concórdia