Fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 25, no bairro das Nações.

A Polícia Militar deteve um adolescente de 14 anos por suspeita de tráfico de drogas em Concórdia. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia 25, no bairro Petrópolis. Além do jovem, a PM também apreendeu aproximadamente 400 gramas de maconha e um pé de maconha.



A PM realizava rondas em um local do bairro, conhecido por ser de consumo de entorpecentes. Durante abordagem do jovem, a guarnição encontrou uma mochila próxima a ele. Dentro foram achadas 400 gramas de maconha. Ao lado da mochila, havia uma planta de maconha, que foi arrancada pelos policiais. Parentes do jovem reconheceram a mochila como sendo de sua propriedade.



O jovem e o entorpecente foram conduzidos até a Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, Dpcami, para os demais procedimentos.

(Com informações do repórter André Krüger).