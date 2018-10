Duas prefeituras da região com as contas de 2017 aprovadas pelo TCE

Dois municípios da região do Alto Uruguai de Santa Catarina estão entre os 55 de todo o estado que tiveram o parecer prévio pela aprovação da prestação de contas de 2017, até aqui. A informação é do balanço parcial do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Até o fim do ano, as contas de todas as prefeituras de Santa Catarina devem ser analisadas pelo pleno.



Até aqui, foram julgadas com o parecer prévio pela aprovação das contas de 2017 as prefeituras de Lindóia do Sul e Peritiba, ambas analisadas neste mês.



O trabalho de apreciação de contas pelo TCE iniciou no dia 15 de agosto e são so pareceres do órgão que dão sustentação ao julgamento da matéria pelas câmaras municipais de vereadores.



Neste julgamento são avaliados o equilibrio orçamentário, o cumprimento dos limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação e os gastos com pessoal.