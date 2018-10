A demora para a chegada do IGP de Chapecó para levantar informações do acidente que deixou uma pessoa morta em Concórdia, na manhã da quarta-feira, 24, e que fez com que o corpo permanecesso no local por mais de três horas, repercutiu na Sessão desta quinta-feira, dia 25, da Câmara de Vereadores de Concórdia.



O assunto foi levantado pelo vereador Mauro Fretta, do PSB. Na tribuna, o parlamentar lamentou o fato. "Tu imagina a angústia da família. De ter um ente debaixo de uma máquina por quase quatro horas", acrescenta.



Fretta também destaca que uma solicitação para a contratação de servidores havia sido feita ao comando do IGP, pelo Legislativo Municipal. "E eles dizem que vão ter que adequar o orçamento para fazer as contratações. Isso é um absurdo! Eu fico indignado com isso", completa.



Conforme informado pela Rádio Aliança, o IGP de Chapecó, com o perito criminalista, chegou em Concórdia para fazer a averiguação do local do acidente que vitimou um homem em São José por volta das 13h. Sendo que o acidente havia ocorrido por volta das 9h30. A demora ocorreu porque Concórdia não possui um perito criminalista, tendo que depender da vinda desse profissional de outras regiões para essas situações. O perito de Chapecó estava com três ocorrência naquele município e encarou um deslocamento de 90 km para Concórdia.