Permanece internado, mas em quarto normal do Hospital São Francisco de Concórdia, Luiz Carlos Bonassi, 50 anos. Ele se envolveu em acidetne de trânsito na manhã da quarta-feira, dia 24, na SC 390 entre Ipira e Peritiba. Ele estava dirigindo uma camionete, que se envolveu em colisão com outro veículo, seguida de saída de pista e choque em árvore. Ele ficou ferido nas pernas e preso às ferragens quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba.



De acordo com as informações, a pista estava molhada no momento do acidente.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária também foi acionada para a ocorrência.