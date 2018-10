Foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 24, em coletiva de imprensa no Anfiteatro do Centro de Eventos, a programação de Abertura da Temporada de Verão de Piratuba 2018/2019, que contará com dois shows nacionais, nos estilos sertanejo e funk.

A programação, que será concentrada na Arena de Eventos Gramadão de Piratuba, é a seguinte: no dia 30 de novembro (sexta-feira), a partir das 19h, acontecerá o “Esquenta” com balada automotiva e apresentação do DJ André Zanella. No dia 1º de dezembro (sábado), as atrações iniciam às 14h, com racha de som automotivo e o DJ Zanella. O ponto alto da programação serão os shows nacionais com Pedro Paulo e Alex e com o cantor de funk MC Jerry Smith.

Venda de ingressos

Os ingressos poderão ser adquiridos a partir do dia 1º de novembro no site www.minhaentrada.com.br e nos pontos de venda. Ingressos para as atrações de sexta-feira custarão R$ 10,00. Para o sábado serão disponibilizados ingressos a R$ 40,00 (pista), R$ 80,00 (camarote) e R$ 100,00 (backstage).

Os pontos de venda serão o Mercado Dorini, Farmácia Macafarma e Thermas Autoposto Ipiranga (em Piratuba), Farmácia Macafarma (Ipira), Sorveteria Speise Haus (Peritiba), Panificadora Zeni (Capinzal), Infinity Rodas (Campos Novos) e Lorenci Homem (Joaçaba).

Elisângela Pezzutti – Ascom/Prefeitura Piratuba