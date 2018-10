Um assunto que vai gerar polêmica entre os concordienses foi levado à tribuna da Câmara de Vereadores nesta quinta-feira, 25 de outubro. O Departamento de Trânsito está encaminhado uma licitação para a aquisição de novos semáforos e também prevê a locação de “furões”, que são equipamentos que conseguem flagrar e fotografar os infratores que furam o sinal vermelho, excedem a velocidade máxima ou param sobre a faixa de pedestres.

O vereador Edno Gonçalves (PDT) teme que Concórdia vire uma indústria da multa. Segundo ele, em 2017 o Município arrecadou R$ mais de 2 milhões com o pagamento de multas e concessões na área de trânsito. “Tem que ser fiscalizado, mas de uma forma diferente, com educação no trânsito, e não tirar dinheiro do bolso do cidadão”, ressalta o vereador.

Mauro Fretta (PSB) opina que uma arrecadação de R$ 200 mil por mês com multas é bastante dinheiro. “A fiscalização tem que existir e os equipamentos devem estar à disposição da polícia, mas sou totalmente contra instalar ‘furões’ porque a população está cansada de pagar, pagar e pagar”, afirma.

O vereador Claiton Casagrande (PR) enfatiza que em algumas situações a conscientização não é suficiente para evitar infrações e é preciso pensar na segurança. Na opinião dele, a instalação de mais equipamentos de fiscalização preserva as pessoas que cumprem as regras de trânsito. O petista Evandro Pegoraro defende que haja um debate mais amplo sobre este assunto.

O que diz o Departamento de Trânsito

A Prefeitura de Concórdia contratou um estudo sobre o trânsito no município. A empresa iniciou o trabalho em setembro e a previsão é que seja entregue no decorrer de novembro. O diretor do Departamento de Trânsito, Rudimar Vitto, explica que a licitação prevê a possibilidade de alugar os “furões”, mas eles serão instalados somente se houver necessidade. “Se o estudo demonstrar que em alguns semáforos é necessária a colocação dos ‘furões’, eles serão instalados”, destaca.

Vitto enfatiza que o objetivo da administração municipal não é arrecadar dinheiro com multas. “Os vereadores poderiam se aprofundar mais neste assunto para entender melhor. É mais fácil ir à tribuna e culpar alguém. Se quiséssemos arrecadar dinheiro, colocaríamos pardais, que ficam escondidos. O que ocorre em Concórdia é bem o contrário, todos os equipamentos de fiscalização estão visíveis e com placas de regulamentação”, argumenta Vitto. Segundo ele, se a arrecadação de dinheiro com multas está ocorrendo é porque ainda há pessoas que não estão cumprindo as leis de trânsito.

Outra explicação é que nem todas as infrações registradas por furões, caso eles sejam instalados nos semáforos de Concórdia, serão revertidas em multa. Vitto esclarece que se for necessário invadir da faixa de pedestre para dar espaço à passagem da polícia ou bombeiros, por exemplo, as imagens serão analisadas e não será cobrada a multa. “A única situação em que o ‘furão’ vai multar é quando o motorista errar por vontade própria”, enfatiza.