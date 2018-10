Solenidade aconteceu no Ser Sadia, nesta quinta-feira. Aproximadamente 240 atletas da terceira idade.

O público era grande. Vários atletas e espectadores de 27 grupos, da terceira idade, participaram da abertura da 9ª edição da Olimpíada da Terceira Idade, que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 25 de outubro, no ginásio do Ser Sadia. Na solenidade, o prefeito, Rogério Pacheco, fez a abertura dos jogos e parabenizou todos os atletas pela iniciativa, frisando que todos já são vencedores por aceitarem participar do evento.



Realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação e Fundação Municipal de Esportes, a olimpíada tem como objetivo estimular a participação, a socialização, o prazer e a ludicidade, através de atividades esportivas, garantindo uma melhor qualidade de vida para a terceira idade. São aproximadamente 240 participantes desta edição.



Estiveram presentes na solenidade, a secretária de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, Fabio Pelisser, diretor esportivo, Marlene Lanzarim e Cristiele Ana Finger, coordenadoras da olimpíada e Waldir Forchesatto, presidente do Conselho do Idoso.



Após a apresentação das 27 equipes que irão participar das competições, foi acesa a pira olímpica. O atleta Noeli Balbinot conduziu a tocha e fez o acendimento da pira, que permanecerá acesa até o encerramento da olimpíada. Serão 9 modalidades disputadas: dança nas categorias entre 60 e 69 anos, e acima de 70 anos, canastra, dominó, bocha, bolão, truco, escovão e três sete.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).