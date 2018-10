A Pastoral da Família de Concórdia estará realizando uma cerimônia de casamento coletivo em dezembro. O ato será no dia primeiro de dezembro na Igreja Matriz, Nossa Senhora do Rosário. O objetivo é selar a união de 35 casais e, desses, 18 já estão confirmados e passaram por um período de formação com a pastoral.



Em entrevista a Rádio Aliança, a agente de pastoral, Sônia Spricigo da Rocha, destaca que o objetivo é oficializar a união de casais que têm uma vida conjugal estável, porém não são casados. "Muitos já tem filhos com batizado, porém não têm o sacramento do casamento", explica.



Essa cerimônia é realizada a cada dois anos pela Pastoral da Família. As inscrições para essa cerimônia já estão encerradas. Porém, no próximo ano serão dois casamentos coletivos que estão sendo programados, um para maio e outro para dezembro. As inscrições para essas cerimônias já estão abertas e podem ser feitas no escritório paroquial. Não há custos para esses casais nestas cerimônias coletivas.