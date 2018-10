Era perto das 11h30 quando encerrou o handebol, masculino e feminino, dos Jogos Estudantis de Concórdia. As disputas, na manhã de hoje, ocorreram no ginásio de esportes da Sociedade Esportiva e Recreativa Sadia (SER Sadia). A Escola Vidal Ramos Júnior venceu nos naipes masculino e feminino. Participaram as Escolas Concórdia, Santa Cruz e Santa Rita.

No masculino, a equipe campeã venceu as Escolas Santa Rita por 10 x 4 e Concórdia, 10 x 2. Segunda colocação para Escola Santa Rita e eme terceiro, Escola Concórdia.

No feminino, a Escola Vidal Ramos Júnior derrotou o Santa Cruz e a Escola Concórdia pelo mesmo placar: 10 x 2. Em segundo lugar ficou a Escola Santa Cruz e em terceiro, Escola Concórdia.

Na sexta-feira é a vez do futsal masculino nas quadras da SER Sadia.

As modalidades encerradas e seus respectivos campeões são:

- tênis de mesa masculino: Escola Básica Municipal Concórdia

- basquetebol masculino: Escola Deodoro

- basquetebol feminino: Escola Deodoro

- voleibol feminino: CNEC

- handebol masculino: Escola Vidal Ramos Júnior

- handebol feminino: Escola Vidal Ramos Júnior

- xadrez masculino: Escola Deodoro

- xadrez feminino: Escola Básica Municipal Melvin Jones

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)