Na próxima quinta-feira, 25 de outubro, acontece o jantar em homenagem aos servidores públicos municipais por tempo de serviço. Quem completa 20, 25, 30 e 35 anos de serviço público, será recepcionado com seu convidados no restaurante do Parque de Exposições, a partir das 18h30.

O jantar faz parte da programação da 18ª Semana do Servidor Público Municipal, que acontece de 22 à 26 de outubro. O objetivo é valorizar e reconhecer o trabalho de nossos profissionais, prestando homenagens e fazendo a entrega de gratificações de acordo com o tempo de serviço de cada um. Autoridades e equipe de governo também são convidados para a solenidade. Ao todo, serão 84 homenageados.

A semana do servidor encerra na sexta-feira, 26 de outubro, com o Jantar Dançante promovido pela Associação dos Servidores e Funcionários do Município de Concórdia – Asmuc, com início às 20:30, no ginásio do Tancredão, no Parque de Exposições, com jantar e animação com a Banda Quinta Dimensão.

