Morte do motociclista de Concórdia é causada por compressão torácica

O motociclista Valdemar Danilo Barbieri, de 67 anos, morreu na manhã da quarta-feira, dia 24, em um acidente entre moto e patrola, que aconteceu em uma estrada secundaria na comunidade de Linha São José . De acordo com o médico legista, Ronaldo Wilke Freitas, a causa da morte foi compressão toráxica e múltiplas fraturas pelo corpo.

Após a necropsia, realizada ainda na quarta-feira, o corpo foi liberado para os atos fúnebres. O velório está acontecendo na manhã desta quinta-feira, dia 25, na Capela de Linha São José e o enterro está marcado para as 16h.

O acidente:

A colisão aconteceu por volta das 9:30h de quarta. Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do SAMU foram ao local para prestar atendimento, mas quando as guarnições chegaram o idoso já estava sem vida. A Polícia Militar fez o levantamento de informações sobre o acidente e agora as causas serão apuradas pela Polícia Civil.

Demora: