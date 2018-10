A Prefeitura de Irani suspendeu um processo seletivo que seria realizado para a contratação de agentes comunitários de saúde. A decisão cumpre uma ordem judicial.

De acordo com o vice-prefeito de Irani, Marcelo Pegoraro, não será possível contratar novos agentes através do seletivo. “Estamos seguindo a determinação da Promotoria. Já tínhamos realizado um seletivo e as vagas de agentes não preenchidas. Agora só através de concurso”, explica.

Os candidatos que já realizaram as inscrições devem procurar o setor de protocolo da Prefeitura Municipal para receber de volta o valor da taxa de inscrição. “Ninguém sairá no prejuízo, a Prefeitura vai fazer a devolução. Os inscritos devem procurar o setor de protocolo com documentos e cópia do comprovante de pagamento da taxa. Também é necessário apresentar dados de uma conta para depósito”, detalha Pegoraro.