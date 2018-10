Um encaminhamento administrativo, feito pela Secretaria Municipal de Saúde, manterá a coleta de exames via Sistema Único de Saúde (SUS) em laboratórios particulares, até o fim de 2018. Isso possibilitará a melhoria no atendimento à população que vinha enfrentando filas.



Com várias ações extras em 2018, como na realização de mutirão de exames (mamografias, ressonâncias magnéticas e ultrassons), cirurgias de cataratas, consultas oftalmológicas e exames cardiológicos, a Secretaria de Saúde tendo como compromisso, a melhoria do acesso e o bom atendimento à população, aditivou os contratos com os Laboratórios Analic e Concórdia, que já atenderão aos pacientes encaminhados pelo SUS, a partir desta quinta-feira, 25 de outubro. O Laboratório Mori também estará habilitado a partir da próxima semana. Com esta ação, os pacientes estarão melhor assistidos.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)