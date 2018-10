Corpo de Valdemar Barbieri, que morreu em acidente no interior, na manhã de hoje foi recolhido no começo da tarde.

Depois de aproximadamente três horas de espera, o Instituto Geral de Perícias, plantão de Chapecó, chegou em Concórdia para fazer os levantamentos do acidente que resultou na morte de um motociclista na manhã desta quarta-feira, dia 24. A partir de agora, serão coletadas as informações e o encaminhamento do corpo para o Instituto Médico Legal de Concórdia para necrópsia e posterior liberação para os familiares. O acidente pode ter ocorrido por volta das 9h30 e o IGP chegou próximo das 13h.



Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a demora se deu pelo fato de que o perito criminal que atua em Chapecó estava atuando em outras três ocorrências naquela região. Soma-se a isso, o fato do deslocamento de Chapecó para Concórdia que é de aproximadamente 90 quilômetros. O IGP da região não possui no momento períto criminal à disposição para fazer esse trabalho de levantamento de informações em ocorrências dessa natureza.



O fato gerou revolta entre familiares da vítima, que estavam no local. Um deles falou à reportagem da Rádio Aliança que é uma situação lamentável. Ninguém quer passar por isso e ainda a demora do IGP. Não tem lógica, o corpo da vítima estar do jeito que está, embaixo da máquina", lamenta.



No acidente, o condutor da motocicleta, identificado como Valdemar Barbieri, de 67 anos teve morte instantânea. Conforme informações preliminares, teria havido uma colisão da moto que ele conduzia contra uma patrola em uam estrada de terra, em São José, interior do município.

(Com informações do repórter André Krüger).