A Secretaria de Agricultura em parceria com o SENAR e o Sindicato dos Produtores Rurais, está promovendo o curso de Boas Práticas de Fabricação para manipuladores de alimentos. Uma turma, com 18 participantes, reuniram-se ontem e hoje no Sindicato dos Servidores Municipais, na rua 29 de Julho, e desenvolvem atividades ministradas pela instrutora Larissa da Fré, engenheira de alimentos.

A coordenação do projeto é dos médicos veterinários Talita Carina Bogoni e Fábio Acosta, responsáveis pela inspeção municipal. São selecionados colaboradores de empresas que manipulam alimentos de origem animal para participarem do treinamento. São abordados pontos como a microbiologia básica dos alimentos, as doenças transmitidas por alimentos, intoxicações, infecções alimentares, higiene, riscos de contaminação, perigos físicos, químicos e biológicos, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), higienização de utensílios, instalações, qualidade da água, etc.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)