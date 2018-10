Definitivamente, a bruxa anda solta em Concórdia em relação ao trânsito. Depois de um fim de semana de vários acidentes de trânsito, a semana começou também nessa triste rotina e na manhã de quarta-feira, um motociclista perdeu a vida no interior, após colisão com uma patrola. Tentei buscar aqui no banco de dados da rádio, quantos acidentes de proporções graves e com lesões corporais aconteceram nos últimos dias. Desisti! Foram muitos e a exatidão dos números pouco importa para o propósito desse comentário.

É lógico que ninguém sai de casa com a intenção clara de se acidentar no trânsito, se ferir ou machucar alguém. Porém, o acidente é algo que infelizmente acontece. Mas não acontece de forma deliberada, é uma soma de fatores que, quando combinados, resultam no fato. Os mais comuns e que sentimos na pele todo o santo dia são: uso do celular ao volante, desatenção com a direção defensiva como não olhar os espelhos retrovisores e ter a noção do que se passa ao seu redor; tem ainda o excesso de confiança dos motoristas, o excesso de velocidade, a combinação de bebida e direção e por ai vai....

Dizer que é preciso ter atenção para os motoristas, condutores de motocicleta, ciclistas pedestres, enfim, todos que fazem o trânsito que é "chover no molhado". Mas esse trabalho para enxugar o gelo é necessário para tentar incutir na cabeça dos motoristas aquilo que eles já sabem, mas inconscientemente deixam de lado.

Por fim, percebam que a maré não está boa por esses dias. Foram muitos acidentes e isso é um caso cíclico. Ou seja, tem períodos de calmaria e tem períodos em que os sites de notícia e jornais de Concórdia estampam sangue e ferro retorcido quase que diariamente. Enquanto se aguarda o período de calmaria, a dica é dirija com cuidado, sempre! Independente do período, seja ele de calmaria ou de bruxas soltas.