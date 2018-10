Um homem, de aproximadamente 60 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 24, em um acidente que envolveu uma motoniveladora e uma moto, Honda Biz. A colisão aconteceu por volta de 10:30h em Linha São José, interior de Concórdia, em uma estrada próximo ao acesso da instituição Nova Esperança.

De acordo com as informações apuradas no local, a moto e a máquina teriam batido de frente. Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do SAMU foram ao local para prestar o atendimento ao condutor da moto, mas ele já estava sem vida quando as guarnições chegaram.

A Polícia Militar fez o levantamento de informações para apurara as causas do acidente.

Informações: André Krüger