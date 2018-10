Uma caminhonete saiu da pista e capotou na manhã desta quarta-feira, dia 24, na SC-390, entre Ipira e Peritiba. O motorista ficou preso às ferragens e teve ferimentos nas pernas e na cabeça.

Os Bombeiros de Piratuba foram acionados e fizeram o atendimento no local. O condutor foi levado ao Hospital de Peritiba.

De acordo com as informações apuradas, a pista estava molhada no momento do acidente.

A Polícia Rodoviária Estadual também foi ao local para levantar informações sobre o acidente.