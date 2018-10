Duas pessoas ficaram feridas em um capotamento de veículo registrado em Concórdia na noite desta terça-feira, dai 24. O fato aconteceu na Anita Garibaldi, próximo da Facc Faculdade. Envolveu um Fiat Siena, placas de Lebon Régis, com quatro pessoas, sendo a motorista e três crianças.

Conforme informações do Samu, que atendeu a ocorrência. A motorista, de 33 anos foi atendida com ferimento na cabeça. Uma criança também ficou ferida na cabeça e precisaram ser conduzidas para avaliação médica no Hospital São Francisco. As outras crianças não se feriram.

De acordo com relatos, o veículo subia em direção ao Contorno Norte. A motorista pode ter perdido o controle, entrado na canaleta e capotado sobre a pista. A Polícia Militar de Concórdia também prestou atendimento neste acidente.