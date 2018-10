Três pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois veículos, seguida de tombamento de um deles, na BR 153, em Concórdia. O fato ocorreu no fim da tarde desta terça-feira, dia 23 nas proximidades do britador da empresa Vanderlei Materiais de Construção. Envolveram-se um Celta e um GM Monza, ambos de Concórdia.

Conforme informações, no Celta estava apenas o motorista e no Monza, um casal e uma criança, que estava na cadeirinha. O motorista do Celta e os dois adultos do outro veículo precisaram ser levados para o Hospital São Francisco por duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros e uma do Samu.

De acordo com testemunhas que chegaram no local, tão loco ocorreu o acidente, foi preciso usar extintores de incêndio no veículo Celta, já que havia risco de incêndio em função do vazamento de óleo sobre a pista.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para esta ocorrência.