O dia 19 de outubro de 2018 assinalou mais uma data histórica para o Sicoob Crediauc. Foi inaugurado o primeiro Posto de Atendimento da cooperativa no Rio Grande Sul. A cidade escolhida foi Tapejara, que tem uma população de cerca de 22 mil habitantes, agronegócio, indústria, comércio e serviços muito fortes, sendo a oitava cidade que mais cresce no território gaúcho. No ato inaugural, a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, explicou ao público presente o porquê da escolha de Tapejara para receber uma unidade da cooperativa de crédito. “Foi uma escolha muito criteriosa. Fizemos uma profunda análise e identificamos que Tapejara possui todos os predicados para selar uma parceria de sucesso com o Sicoob Crediauc. É uma cidade progressista, conhecida como a capital do empreendedorismo, que tem uma economia sólida e está em pleno desenvolvimento. Além disso, a comunidade de Tapejara nos recebeu de uma forma muito calorosa. Esses fatores nos dão a certeza de que fizemos a escolha certa e que a instalação de uma unidade do Sicoob Crediauc, no município, trará bons negócios e desenvolvimento para todos. ”, assinala Maria Luisa.





A presidente do Sicoob Crediauc fez uma explanação sobre a história da cooperativa e destacou o compromisso com o desenvolvimento das regiões em que atua. “Nas cidades em que estamos presentes, mantemos uma relação muito estreita com as comunidades. Sabemos que é preciso, cada vez mais, buscar a excelência nos serviços prestados, evoluir em todos os aspectos, criar produtos que satisfaçam as demandas dos cooperados, mas precisamos estar sempre ao lado da população, apoiando eventos comunitários, desenvolvendo projetos que promovam a educação, a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, por fim, precisamos fortalecer o nosso papel junto as comunidades, disseminando a cultura do cooperativismo e aproximando cada vez mais a cooperativa de seu quadro social e da comunidade”, acrescenta.





A gerente do Sicoob Crediauc, Sonia Menin, fez questão de ressaltar o compromisso do Sicoob Crediauc com a comunidade de Tapejara. “Nossa cooperativa não quer apenas oferecer possibilidades de negócios, queremos estar juntos com as pessoas, estabelecendo uma relação de parceria com a comunidade local, afinal, esse é um dos papéis do cooperativismo”, pontua. A gerente apresentou a equipe que já está em plena atividade no Posto de atendimento de Tapejara, enaltecendo o empenho de todos os profissionais nos preparativos para a inauguração do P.A. Com uma estrutura moderna, funcional e aconchegante, o Sicoob Crediauc de Tapejara passou a atender a população na segunda-feira, dia 22. Uma equipe treinada e qualificada para atender os cooperados está pronta para prestar um atendimento eficiente e personalizado ao público. O Posto de Atendimento está instalado na Avenida Valdo Nunes Vieira, na esquina do Super Daniélli, no Edifício Veneza.





O prefeito de Tapejara, Vilmar Merotto , desejou boas-vindas à equipe do Sicoob Crediauc e destacou a importância do modelo cooperativista para o desenvolvimento local. “Recebemos, com muita honra, o Sicoob Crediauc em nossa cidade. Sabemos da seriedade e do trabalho que a cooperativa desempenha nas cidades em que atua. O cooperativismo é um modelo que gera desenvolvimento e que tem um cunho social muito bem definido. Desejamos boa sorte ao Sicoob Crediauc, que bons resultados sejam conquistados e que essa importante cooperativa de crédito mantenha essa sua trajetória de crescimento. Tapejara recebe a todos de braços abertos”, sublinha.





O assessor de Imprensa e Comunicação do Sicoob SC-RS, Celso Vicenzi. Participou da inauguração da Posto de Atendimento do Sicoob Crediauc de Tapejara. Vicenzi representou o presidente do Sicoob SC-RS, Rui Schneider da Silva. O assessor comentou sobre os número do Sicoob e enalteceu o Sicoob Crediauc pela a abertura do primeiro P.A no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, onde possui 36 cooperativas singulares e 438 pontos de atendimento, o Sicoob é a segunda maior rede de agências financeiras no Estado e também o segundo maior financiador da produção agropecuária. O Sicoob SC/RS está presente em mais de 253 municípios catarinenses (86%), em 31 do Rio Grande do Sul e 20 no Paraná. O Sicoob SC/RS possui mais de 800 mil associados e ativos de R$ 12,5 bilhões (2017). No Rio Grande do Sul, a meta para os próximos anos é instalar agências em todos os municípios com mais de 20 mil habitantes.

