O presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), Mario Cezar de Aguiar, e principais executivos da entidade estiveram em Concórdia nesta segunda-feira, dia 22. O primeiro compromisso do presidente foi uma reunião com líderes dos Sindicatos Patronais , ligados à atividade industrial. “Nossa finalidade é ouvir as lideranças e identificar quais as reais demandas da região. Sabemos que o Oeste necessita de mais investimentos, principalmente na área de Infraestrutura. Nossa intenção é aumentarmos nossos esforços neste aspecto. Uma das iniciativas é a criação de um Conselho, composto por mais de 50 entidades do estado, para debater sobre esse tema e cobrar soluções do Governo. O Oeste merece mais atenção”, assinala Mario Cezar de Aguiar. “Temos o propósito de reforçarmos a representatividade para que essas demandas sejam efetivamente atendidas”, acrescenta.

O tema “Infraestrutura” foi assunto prioritário entre os presidentes dos Sindicatos Patronais. As lideranças tiveram a oportunidade de expor ao presidente da FIESC, quais as principais demandas deste setor. A principal delas é a revitalização da SC-283, que liga Concórdia a Chapecó. Além de ser uma via estratégica para o desenvolvimento regional e para o escoamento da produção, a rodovia dá acesso ao aeroporto de Chapecó (muito utilizado por empresários de Concórdia e região). Outra demanda, levantada pelos presidentes dos Sindicatos Patronais foi a necessidade de melhorias entre a BR-153 e a BR-282. O vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luiz de Mendonça, lembrou que há tempos a população regional reivindica um viaduto no entroncamento das duas BRs (local em que ocorrem frequentes acidentes).

O presidente da FIESC, Mario Cezar Aguiar, lembrou que as condições precárias das rodovias do Oeste trazem dificuldades para o desenvolvimento da região. Aguiar destacou que a Estado está perdendo em competitividade, citando o exemplo da produção de frangos. Santa Catarina já foi o maior produtor do país e perdeu essa posição para o Paraná. Aguiar pontuou que é preciso buscar alternativas para que o Oeste do Estado tenha mais desenvolvimento, destacando que são necessários mais investimentos também nas áreas de tecnologia e inovação. Durante o encontro, as lideranças do Alto Uruguai reforçaram a necessidade de melhorias no aeroporto de Chapecó. Voos são cancelados com uma certa frequência e isso traz prejuízos para empresários e para a população em geral.

O cronograma de descentralização da FIESC em Concórdia contemplou visitas a duas indústrias: Zametal e IACC Pré Moldados. A Zametal produz equipamentos para a indústria de alimentos (carnes, queijos, biscoitos, congelados) e atua em todo o Brasil. A empresa conta atualmente com 36 colaboradores e atende as indústrias da carne, pescado, folhas e vegetais, pet food, chocolates e doces. Em 2019, a Zametal pretende inaugurar sua nova fábrica, com amplas e modernas instalações, no Contorno Viário Norte. O projeto da nova planta industrial foi desenvolvido pelo SENAI. Na IACC Pré Moldados e Construções, localizada no Bairro São Cristóvão, o presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar e demais diretores conheceram a estrutura da empresa que atua há 26 anos no mercado. O Parque industrial da IACC possui 22 mil m² de área. O empreendimento atende clientes em todo o Sul do país com projetos industriais, comerciais, residenciais e institucionais. O presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar, ficou satisfeito com as tecnologias e com a qualidade dos serviços prestados pelas empresas visitadas. Além do presidente, estiveram em Concórdia nesta segunda-feira: o diretor regional do SENAI-SC, Jefferson de Oliveira Gomes, o diretor-superintendente do SESI-SC, Fabrizio Machado Pereira, o diretor de Desenvolvimento Institucional e Industrial da FIESC, Carlos Henrique Ramos da Fonseca e o diretor de planejamento jurídico da FIESC, Carlos José Kurtz.

Além de conhecer as atividades desenvolvidas pelas empresas, a direção da FIESC também visitou as instalações do SENAI e do SESI. O presidente Mario Cezar de Aguiar teve a oportunidade de conversar com os diretores regionais e ouvir as demandas das duas instituições. Aguiar agradeceu às equipes pelos trabalhos desenvolvidos e elogiou as atividades coordenadas pelas diretoras: Rosane Kunen (SESI) e Silvana Meneghini (SENAI). O diretor regional do SENAI-SC, Jefferson de Oliveira Gomes e o diretor-superintendente do SESI-SC, Fabrizio Machado Pereira, destacaram a sinergia das ações entre as diretoras regionais e ressaltaram os ganhos que a região terá com a integração SESI e SENAI, através do novo projeto para o Ensino Médio, que terá início a partir de 2019.

O vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, destaca que a presença do presidente da FIESC e dos demais diretores foi fundamental para que os representantes dos Sindicatos Patronais expusessem suas demandas e para que a direção da FIESC tivesse mais informações sobre os potenciais da indústria da região. “Foi uma visita altamente produtiva. A conversa com os presidentes dos Sindicatos Patronais foi uma excelente oportunidade para uma troca de ideias”, pontua. “A passagem pelas empresas Zametal e IACC foi uma forma de reconhecer o arrojo e o empreendedorismo dos empresários locais, que inovam, solidificam seus negócios, imprimindo qualidade e excelência em tudo o que fazem”, complementa Mendonça.

