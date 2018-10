SC Transplantes retira rins, fígado e pâncreas de paciente no HSF

A equipe médica da SC Transplantes retirou rins, fígado e pâncreas de jovem, que era morador de Ipira, e que teve morte cerebral confirmada. A captação foi feita nas últimas horas no Hospital São Francisco, em Concórdia. Os órgãos serão levados para Blumenau e para o Estado do Rio Grande do Sul



O procedimento foi o segundo do mês de outubro e o terceiro do ano de 2018. Desde que foi implantado em 2007, a Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes já realizou 48 captações.



A captação foi feita no paciente Jonas Luis Garcia, de 23 anos, que foi ferido com golpe de enxada na cabeça no último dia 11, em Capinzal.