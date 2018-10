Carreta, que capotou sobre a via, foi retirada no fim da manhã desta terça-feira, dia 23.

Já está liberado o trânsito de veículos na BR 153 em Irani. A informação é da Polícia Rodoviária Federal. O local estava interditado desde as primeiras horas da manhã em função de um acidente, que interditou completamente a rodovia na altura do KM 42, na altura do Rio do Mato, em Irani. O trabalho de desobstrução e liberação do tráfego ocorreu por volta das 11h15.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, o acidente envolveu uma carreta, placas de Uruguaiana, carregada com transformadores de energia elétrica. O veículo capotou e ficou atravessado sobre a pista, espalhando boa parte da carga.



O motorista, de iniciais A.F.X, de 42 anos, foi atendido com escoriações.