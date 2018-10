O avião com a equipe do SC Transplantes pousou no Aeroporto de Concórdia por volta das 9:45h desta terça-feira, dia 23. Os médicos fazem a captação de órgãos de um jovem de 23 anos que teve morte cerebral confirmada após ficar 11 dias na UTI do Hospital São Francisco.

Esta é a terceira captação de órgãos feita no Hospital São Francisco neste ano. A Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, Cidoht foi implantada em 2007 no Hospital São Francisco de Concórdia e com a doação desta terça-feira, já foram realizadas 48 captações.

Sobre o doador: