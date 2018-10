Mulher fica ferida com fratura exposta após atropelamento em Concórdia

Uma mulher de 50 anos ficou ferida com fratura exposta após ser atropelada por volta das 4h50 desta terça-feira, dia 23, na rua 29 de julho no bairro Itaíba em Concórdia. Ela acabou sendo atingida por uma motocicleta biz com placa de Concórdia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, ele sofreu fratura exposta na perna direita. Após os atendimentos, ela foi conduzida para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco. Já o condutor da motocicleta não apresentou ferimentos.

A Polícia Militar também esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).