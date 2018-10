Um capotamento de uma carreta com placas de Uruguaiana RS foi registrado no início da manhã desta terça-feira, dia 23, na altura do KM 42 da BR 153, na região do Rio da Mata, em Irani.

Conforme informações, o condutor de iniciais A.F.X, de 42 anos, já estava fora do veículo quando a equipe dos Bombeiros Voluntários de Irani chegou no local. Ele sofreu escoriações e apresentava suspeita de fratura no joelho esquerdo. Após os atendimentos, ele foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Irani.

A carreta e a carga de transformadores acabaram obstruindo toda a rodovia. O trânsito está parado até que haja a remoção do veículo pelo serviço de guincho. De acordo com relatos, há filas de congestionamento nos dois sentidos.

A Polícia Rodoviária Federal de Concórdia esta no local atendendo a ocorrência.