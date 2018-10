Fato aconteceu durante o sábado, dia 20, no bairro Poente do Sol.

Ladrões deixam prejuízo de R$ 20 mil com arrombamento e furto em residência

Um morador do bairro Poente do Sol em Concórdia registrou prejuízo de R$ 20 mil com arrombamento, seguido de furto. O fato foi registrado pela Polícia Militar e Polícia Civil.



Conforme o proprietário do imóvel, Vilmar Magarinos, a família estava participando de um evento em Irani, quando os ladrões invadiram o imóvel e levaram vários objetos. Dentre eles um botijão de gás, notebook, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, televisor, todas as roupas e calçados, além de todos os alimentos que estavam na casa.



Conforme o proprietário da casa, o furto deve ter ocorrido entre 18h e 20h do sábado, dia 20.

(Com informações do repórter André Krüger).