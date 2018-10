Foi confirmada morte cerebral de Jonas Luis Garcia, 23 anos, de Ipira, ferido gravemente com um golpe de enxada na cabeça no último dia 11 em Capinzal. A vítima estava internada na UTI do Hospital São Francisco em Concórdia desde o dia do crime. Segundo informações de familiares, ontem pela manhã foi constatada a morte cerebral após 11 dias de internação.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na delegacia de polícia de Capinzal pelo patrão de Jonas, a vítima e um irmão, que também trabalhava na mesma empresa, teriam discutido no serviço. De acordo com o relato, o irmão, em determinado momento, teria pegado uma enxada e desferido um golpe na cabeça de Jonas, causando grave lesão.

Jonas foi levado ao Posto de Saúde de Capinzal, transferido ao Hospital de Ipira, e posteriormente, devido à gravidade, ao Hospital São Francisco de Concórdia, onde permaneceu na UTI. Jonas era natural de Chopinzinho/PR e morava em Ipira. A família optou pela doação de órgãos que será feita nesta terça-feira por uma equipe da SC Transplantes. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Michel Teixeira