Deve passar por cirurgia ainda nesta terça-feira, dia 23, a mulher que foi vítima de disparo de arma de fogo, em Peritiba. Conforme informações do Hospital São Francisco, a vítima está estável e não corre risco de morte.



A mulher deu entrada na unidade hospitalar na noite da segunda-feira, dia 22, onde foi avaliada por uma equipe médica, que constatou a presença de dois chumbinhos na região da nuca, que devem ser retirados hoje.



A vítima, cuja identidade não foi revelada, foi alvejada por disparo de espingarda pelo próprio cunhado, que evadiu-se do local. O fato aconteceu na comunidade de Cruz e Souza, interior de Peritiba, no começo da noite da segunda-feira, dia 22. O autor fugiu do local e os motivos não foram informados.



(Com informações do repórter André Krüger).