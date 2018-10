Setembro teve números positivos na geração de emprego em Concórdia. Além de o município chegar ao saldo de 216 oportunidades de trabalho com carteira assinada, todos os setores pesquisados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) tiveram saldo positivo. Os números foram divulgados na noite da segunda-feira, 22 de outubro.

O setor que mais criou novas oportunidades de trabalho em Concórdia foi a indústria da transformação com 172 novos empregos. Na sequência está a prestação de serviços com 18, construção civil com nove, comércio com sete, agropecuária seis, extrativa mineral dois e administração pública uma.

No acumulado do ano, Concórdia gerou 880 novas oportunidades de trabalho. Em nove meses o destaque foi a prestação de serviços com 402 vagas, indústria da transformação com 338, administração pública com 304, comércio 70, extrativa mineral 18 e agropecuária quatro. A construção civil teve saldo negativo de 248 empregos.

Em SC e no país

Santa Catarina teve saldo positivo em setembro de 7.217 vagas de emprego formal. No total, foram 75,5 mil admissões contra 68,3 mil desligamentos no período. No país, o saldo no mês também foi positivo, com 137.336 empregos com carteira assinada.